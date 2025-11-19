Alba, "I Residenziali del Giardino": un percorso di crescita per i giovani tra natura, teatro e mindfulness

Un progetto innovativo che unisce introspezione, dialogo, natura ed esperienze pratiche: sono I Residenziali del Giardino, il percorso formativo rivolto a studenti delle scuole superiori e universitari dei primi anni, presentato giovedì 27 novembre a Alba, in Corso Torino.

L’iniziativa, pensata per giovani tra i 16 e i 21 anni desiderosi di comprendere meglio sé stessi e il mondo che li circonda, propone cinque seminari residenziali da gennaio a giugno 2026 presso Vicoforte Mondovì. Gli incontri alterneranno momenti di approfondimento teorico a laboratori di teatro, mindfulness e attività pratiche guidate da formatori esperti. Sono inclusi anche pasti e pernottamento, per favorire un clima di condivisione e amicizia.

Secondo gli organizzatori, il percorso rappresenta “una via della meraviglia”, capace di stimolare empatia, consapevolezza e un nuovo senso della vita. Parte fondamentale dell’esperienza sarà vivere in gruppo, confrontarsi, esplorare i propri limiti e scoprire nuove modalità di comunicazione.

Le immagini di presentazione mostrano momenti di dialogo all’aperto, lavori di gruppo e attività nella natura, elementi centrali del progetto. Le quote di partecipazione saranno contenute grazie al sostegno della Fondazione Garbi, che finanzia l’iniziativa.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede di Corso Torino, 18 ad Alba o scrivere all’indirizzo mail indicato negli organizzatori.

Un’occasione preziosa per i giovani che desiderano mettersi in gioco e crescere in un contesto sereno, stimolante e ricco di significato.