CICLISMO / Elisa Longo Borghini e Jacopo Mosca al “Monviso” di Cuneo tra racconti ai giovani e sogno Mondiale [VIDEO e FOTO]

Grande successo, a Cuneo, per l’evento “Il mestiere del ciclista: viaggio nelle parole e nelle atmosfere del gruppo” con i ciclisti professionisti Elisa Longo Borghini e Jacopo Mosca.

L’appuntamento si è snodato in due manche: la prima, martedì sera, aperta al pubblico e la seconda, mercoledì mattina, riservata agli studenti cuneesi.

Il cinema teatro “Monviso” ha celebrato, dunque, atleti di primo livello: Elisa Longo Borghini è considerata tra le più forti italiane di tutti i tempi e Jacopo Mosca è tra i migliori gregari nel panorama ciclistico attuale.

Nella serata di martedì la sala era gremita con circa 350 spettatori, sold out replicato mercoledì mattina con quasi 300 studenti cuneesi.

Gli eventi sono stati moderati da Stefano Zago, codirettore artistico del CNBF, che ha parlato con i due campioni delle loro esperienze ispirate ai valori che uniscono sport e crescita personale.

Nella serata di martedì erano presenti anche le istituzioni: sul palco la sindaca Patrizia Manassero l’assessore regionale Marco Gallo e gli assessori comunali Luca Pellegrino e Walter Fantino. Inoltre è intervenuta la cuneese Erica Magnaldi, premiata dal Comune per la vittoria dell’Europeo gravel.

Mercoledì mattina hanno invece accompagnato i due campioni Nicole Bracco e Filippo Cometto, giovani promesse cuneesi nel mondo delle due ruote.

Conferenza preceduta da una breve pedalata della coppia (anche nella vita) con alcuni ragazzi dell’Esperia Piasco.

A margine dell’evento Elisa Longo Borghini e Jacopo Mosca hanno rilasciato interessanti dichiarazioni. Di seguito le parole dei due campioni piemontesi (GUARDA IL VIDEO)