CICLISMO / Quasi fatta la formazione esordienti della Vigor

Definita la formazione allievi che parteciperà alla stagione ciclistica 2026, il Vigor Cycling ha completato gran parte dell'organico anche degli atleti che disputeranno le corse della categoria esordienti.

Salvo ulteriori arrivi, saranno infatti cinque e tutti del secondo anno. I loro nomi rispondono a: Jacopo Altare, protagonista nel 2025 con due vittorie e numerosi piazzamenti, Tommaso Capello, Mattia Lanzetti, Miriam Occelli e il nuovo arrivato Matteo Silvestri, proveniente dal Billy Team e unico torinese del gruppo, essendo i quattro compagni di squadra originari della provincia cuneese.

Tornando agli allievi, da segnalare che Luca Gugnino, brillante interprete di un'annata da incorniciare con otto successi e due tipo pista, nonchè il decimo posto nel ranking nazionale, riceverà una duplice premiazione. Domenica 23 novembre, in occasione dell'annuale pranzo dell'Associazione Piemontese Corridori Ciclisti e sabato 29, dal giornalista Mario Bocchio.

Anche il sodalizio cuneese sarà in festa in quest'ultima giornata con una cena sociale che chiuderà ufficialmente l'annata e alla quale parteciperanno al completo dirigenti, in testa il vertice con Claudio e Silvio Mattio, lo staff tecnico, gli atleti e i loro familiari. Un evento che costituirà anche un importante momento di aggregazione utile a cementare le componenti del club.

Infine, il Vigor Cycling porge i migliori auguri per una pronta ripresa, al direttore sportivo Salvatore Cirlincione, che domani 20 novembre dovrà affrontare un intervento chirurgico a un piede.