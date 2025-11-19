Corsa in montagna: Podistica Valle Varaita al terzo posto nella classifica nazionale del campionato di società

Sono state ufficializzate le classifiche nazionali del campionato di società assoluto di corsa in montagna 2025.
Nella graduatoria maschile terzo posto per Pod. Valle Varaita con 568 punti, alle spalle di S.A. Valchiese e U.S. Malonno. Quarto posto per Sport Project VCO che chiude con 557 punti, con un ritardo di soli 11 punti dal terzo gradino del podio occupato dal club cuneese. 11° posto per il GSA Valsesia (122 punti).
Al femminile invece quarto posto per ASD Caddese con 91 punti, 29 lunghezze di ritardo dal terzo posto occupato da Atl. Valle Brembana (120 punti).