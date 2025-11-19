 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 19 novembre 2025, 18:04

Corsa in montagna: Podistica Valle Varaita al terzo posto nella classifica nazionale del campionato di società

Ufficializzate le graduatorie. 568 punti per il team cuneese

(foto - fidal piemonte)

(foto - fidal piemonte)

Sono state ufficializzate le classifiche nazionali del campionato di società assoluto di corsa in montagna 2025.

Nella graduatoria maschile terzo posto per Pod. Valle Varaita con 568 punti, alle spalle di S.A. Valchiese e U.S. Malonno. Quarto posto per Sport Project VCO che chiude con 557 punti, con un ritardo di soli 11 punti dal terzo gradino del podio occupato dal club cuneese. 11° posto per il GSA Valsesia (122 punti). 

Al femminile invece quarto posto per ASD Caddese con 91 punti, 29 lunghezze di ritardo dal terzo posto occupato da Atl. Valle Brembana (120 punti).

fidal piemonte

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium