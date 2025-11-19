EQUITAZIONE / Due cavalieri dell' associazione Ippica Monregalese conquistano la Coppa delle Regioni di dressage

Presso il Centro Ippico Le Siepi di Cervia due cavalieri juniores dell'Associazione Ippica Monregalese hanno vinto l'ambita Coppa delle Regioni di dressage 2025 con la squadra del Piemonte.
Si tratta di Manuel Lamberti e di Andrea Di Muro che avevano già collezionato altri importanti risultati nella corrente annata agonistica.
La vittoria della Coppa delle Regioni rappresenta un eccellente risultato trattandosi della gara più ambita dell'anno a livello nazionale.
Alla competizione partecipano, infatti, squadre composte da quattro concorrenti e provenienti dalle regioni di tutta Italia.