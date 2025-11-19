Matteo Oddoero dell'Athletic Karate Club di Revello è cintura nera 1° Dan

Si sono svolti nella giornata di domenica 16 novembre a Leinì gli esami di graduazione per il conseguimento della cintura nera di karate sotto la supervisione della commissione tecnica regionale FIJLKAM.

Tra i candidati, a distinguersi è stato il giovane Matteo Oddoero, tesserato per l’Athletic Karate Club di Revello, che con una prova accurata e ben eseguita ha conquistato la cintura nera 1° Dan.

Sin dall’infanzia Matteo, classe 2009, coltiva la passione per il karate e, durante l’esame, ha offerto una performance precisa e sicura, dimostrando esperienza, maturità e piena consapevolezza tecnica. Un’esecuzione — in particolare quella del kata — che la commissione ha valutato positivamente, riconoscendo il percorso di crescita costruito grazie ad anni di lavoro, determinazione e risultati ottenuti in ambito agonistico.

Per Matteo questo traguardo rappresenta un passo importante, ma non certo un punto d’arrivo. Il giovane atleta sarà infatti protagonista il 21 e 22 novembre a Ostia, dove disputerà i Campionati Italiani Juniores insieme al compagno di squadra Alessandro Allio.

«Siamo molto orgogliosi del percorso di Matteo – dichiarano i maestri Emanuele Marras e Isabella Matteodo –. Il risultato di oggi è il frutto della sua costanza, dell’impegno quotidiano e della passione che mette in ogni allenamento. Vederlo crescere tecnicamente e umanamente è per noi una grande soddisfazione.»