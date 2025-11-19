Scacchi: sipario sul torneo "Weekend Torri d'Acaja- Memorial Laura Novellini"

Nei giorni 15 e 16 novembre l'A.S.D Circolo Scacchistico "Torri d'Acaja" di Fossano ha organizzato la quinta edizione del torneo "Weekend Torri d'Acaja- Memorial Laura Novellini".

La manifestazione sportiva si è tenuta presso i locali del Circolo Autonomi, sede abituale di gioco del circolo scacchistico fossanese. Un torneo su 5 turni di gioco, spalmati nei 2 giorni, in cui l'inizio fissato per sabato 15 novembre, che prevedeva un turno al mattino, il secondo nel primo pomeriggio ed il terzo a seguire. I restanti due turni, uno alla domenica mattina ed il secondo nel pomeriggio.

La cadenza di gioco era a tempo lungo con 60 minuti a testa più 30 secondi di abbuono a mossa. Questo nuovo format di torneo sperimentato già in primavera sostituiva il più usuale 90'+30"

Anche questo ha contribuito al successo della manifestazione sportiva, che ha radunato ai nastri di partenza ben 52 giocatori, provenienti da tutta la provincia e dal resto del Piemonte.

Numeri che hanno consolidato un movimento sportivo in crescita sia nella provincia Granda che nel circolo fossanese.

Il torneo è stato diretto dall'arbitro Mirko Guerra di Centallo.

La manifestazione ha visto prevalere su tutti l'esperto Ferdinand Petritaj di Cuneo con 4,5 punti su 5 a disposizione.

Lotta serratissima tra le prime posizioni, dove ben tre giocatori hanno totalizzato 4,5 punti ed altrettanti hanno raggiunto quota 4.

Podio completato, in virtù dei coefficienti della classifica avulsa, dai torinesi Mirko Lizzul Coppe e Federico Madiai. A seguire Simone Bergero, anche lui di Torino, il cuneese Rafael Babilonia e Simone Zerbin, già vincitore nel 2022.

Nutrita la presenza di giocatori under 18 con ben 23 partecipanti.

I primi tre classificati sono stati i torinesi Leonardo Frenda e Giuliano Mastroleo ed il braidese Simone Marletta.

Giocatori premiati dal Presidente del circolo fossanese Ivano Chiaramello, dal vicepresidente Dario Flego e da Federico Porro di Bcc Bene Banca di Fossano.

Questo torneo era valido anche per il titolo di campione sociale del circolo fossanese ed ha premiato il giovane fossanese Luca Belliardo, miglior piazzato tra i soci fossanesi presenti nel torneo con 2,5 punti.

Il Circolo Torri d'Acaja vuole ringraziare il Circolo Autonomi per la disponibilità e la concessione dei locali, Bcc Bene Banca per la preziosa sponsorizzazione e tutti i circoli della provincia per aver contribuito alla diffusione e alla partecipazione di questo evento.