TENNISTAVOLO / Il punto sulle formazione dell'A4 Verzuolo: una vittoria e una sconfitta per le ragazze della A2

L’atteso match clou del campionato di B1 tra il Vigevano e l’A4 Tonoli, in programma sabato 15 novembre, ha visto il successo per 5 a 3 della formazione verzuolese che è ora da sola al comando della classifica. Il match, come da pronostico, è stato molto combattuto, ma, grazie alle due vittorie a testa ottenute da Simone Garello ed Anastasios Riniotis ed al punto conquistato da Alessandro Soraci, l’A4 Tonoli è riuscita a mantenere l’imbattibilità stagionale e guida ora la classifica con due punti di vantaggio sul terzetto Vigevano, Milano e Cus Torino. Sabato 22 novembre, alle ore 16, la formazione verzuolese ospiterà l’Enjoy Collegno.

Successo esterno anche per l’A4 Scotta che, nel campionato di B2, si è imposta per 5 a 2 sul campo del Gasp Moncalieri. Match winner dell’incontro Andrea Garello che si è aggiudicato tutte le tre partite disputate, mentre Mattia Garello e Vladimir Sych hanno conquistato un punto a testa. Sabato prossimo, alle 16, è in programma il match tra l’A4 Scotta e l’Area 172 di Savigliano, le due formazioni che condividono il 1° posto in classifica.

Una vittoria ed una sconfitta invece per le formazioni impegnate nel campionato di C2.

L’A4 Tonoli ha vinto per 5 a 2 sul campo dell’Isola d’Asti al termine di un bel match che ha visto ancora protagonista il giovanissimo Ettore Casonato che si è imposto in tutte le tre partite disputate. Disco rosso invece per l’A4 Acqua Eva che è stata sconfitta per 5 a 1 sul campo dell’Area 172.

Domenica 16 novembre erano inoltre in programma a Verzuolo i secondi concentramenti dei campionati femminili di A2 e B.

Nel torneo di A2 l’A4 Etea ha perso per 4 a 1 il primo incontro con la formazione lombarda del TT. Marco Polo di Brescia. Le verzuolesi si sono però riscattate prontamente nella seconda partita sconfiggendo per 4 a 2 la forte formazione dei Quattro Mori di Cagliari e raggiungendola così in testa alla classifica.

Nel campionato di serie B le due compagini verzuolesi si sono ben comportate ed hanno conquistato entrambe una vittoria ed un pareggio. La giovanissima A4 Caffetteria Quattrogatti ha pareggiato per 3 a 3 con il TT. Torino ed ha vinto per 4 a 2 con l’Enjoy Collegno. Identici risultati per l’A4 BeneBanca che ha pareggiato con il Gasp Moncalieri e vinto per 4 a 2 con il TT. Torino.