Sport | 19 novembre 2025, 07:51

VOLLEY B1F / Verso la sfida tra Alessandria e Mondovì Volley, coach Claudio Basso: "Dobbiamo lottare di più" [VIDEO]

Le pumine si preparano ad affrontare la delicata trasferta di sabato in casa dell'Acrobatica Alessandria dell'ex Irene Bovolo. Il commento del tecnico del Mondovì Volley Claudio Basso

Il tecnico del Mondovì Volley Claudio Basso

La sofferta vittoria casalinga contro l'Issa Novara (3-2) è ormai alle spalle e per il Mondovì Volley è tempo di prepararsi ad affrontare l'insidiosa trasferta in casa della capolista Acrobatica Alessandria dell'ex Irene Bovolo. Sabato alle 18 le pumine sfideranno l'unica formazione ancora imbattuta nel girone A del Campionato di B1 femminile. 

Un match senza dubbio difficile per le rossoblù, che tuttavia cercheranno di rispondere sul campo dopo le ultime prestazioni poco brillanti con Villa Cortese e Novara. Abbiamo raccolto le sensazioni dell'allenatore del Puma Claudio Basso. Eccolo ai nostri microfoni: 

Matteo La Viola

