VOLLEY B1F / Verso la sfida tra Alessandria e Mondovì Volley, coach Claudio Basso: "Dobbiamo lottare di più" [VIDEO]

La sofferta vittoria casalinga contro l'Issa Novara (3-2) è ormai alle spalle e per il Mondovì Volley è tempo di prepararsi ad affrontare l'insidiosa trasferta in casa della capolista Acrobatica Alessandria dell'ex Irene Bovolo. Sabato alle 18 le pumine sfideranno l'unica formazione ancora imbattuta nel girone A del Campionato di B1 femminile.

Un match senza dubbio difficile per le rossoblù, che tuttavia cercheranno di rispondere sul campo dopo le ultime prestazioni poco brillanti con Villa Cortese e Novara. Abbiamo raccolto le sensazioni dell'allenatore del Puma Claudio Basso. Eccolo ai nostri microfoni: