Michele Floris, 10 anni e scrittore provetto: studente salmourese vince il premio del Piccolo Mugnaio

Il noto marchio nazionale di biscotti e merendine “Mulino Bianco”, che festeggia i 50 anni di nascita, ha reso per l’occasione felice un piccolo salmourese.

“Un ricordo che rimarrà impresso per sempre” in Michele Floris, 10 anni, alunno della quinta della scuola primaria. Il bimbo ha vinto un singolare contest, risultando primo tra 12mila partecipanti di tutta Italia, senza limiti d’età. Il più piccolo aveva 4 anni, il più adulto addirittura 95.

“L'idea di partecipare l’ha avuta principalmente mio figlio – racconta mamma Sabina -. Una sera, prima di andare a dormire, ha voluto che gli preparassi una tazza di latte con biscotti. Mentre li inzuppava ha letto nel retro del pacco una parte di storia e, incuriositi dal QR code, siamo entrati nel 'mondo del Mulino Bianco'. Il concorso prevedeva che terminassimo la storia proposta”.

“All'inizio ci siamo guardati le storiche pubblicità, che da mamma mi hanno fatto tornare bambina. – prosegue la signora - Ci siamo poi detti: Finiamo la storia? E per divertimento abbiamo iniziato a fantasticare, immaginando la scena su come il Piccolo Mugnaio potesse conquistare Clementina; così abbiamo deciso di prendere foglio e penna e scrivere il nostro finale. Michele ha fatto in modo che il Piccolo Mugnaio, nel viaggio verso la sua amata Clementina, precipitasse nei biscotti con un mezzo assolutamente speciale, un “eliscooter”, un mix tra un elicottero e uno scooter e fosse poi notato da lei”.

Contenti della vittoria anche papà Valerio e il fratellino Mattia.

Per questo traguardo, Michele ha avuto anche in regalo dalla Mulino Bianco una quindicina di loro confezioni di biscotti, una versione del personaggio del Mugnaio formato gigante e un ricco ricettario. Non solo: il sindaco di Salmour, Roberto Salvatore, conoscendo la sua passione per le macchinine e le automobili da collezione ha voluto omaggiarlo di un buono da utilizzare presso un negozio di giocattoli fossanese.

“Michele è un bambino molto creativo e preciso e questo premio ne è la conferma. – conclude mamma Sabina - Anche la fortuna ha giocato a suo favore. Dopo l’ufficializzazione della vittoria, tutti i compagni di scuola e le insegnanti hanno festeggiato con lui, in particolare la maestra di italiano, Cristina Barbero, onorata di aver in classe un piccolo scrittore provetto”.