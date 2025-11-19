La Banca CRS scende in campo con il Cuneo Volley

Il Cuneo Volley sigla una nuova partnership con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A, l’istituto bancario presente sul territorio dal 1858. Un’importante collaborazione per tutto il mondo biancoblù, stretta direttamente dal Presidente Gabriele Costamagna e il Direttore Generale Emanuele Regis con l’essenziale supporto di Carlo Pressenda, Responsabile della Filiale di Cuneo.

(ph Margherita Leone)

«Lo sport ci insegna che i risultati migliori nascono dal gioco di squadra, dall’impegno costante e dal rispetto reciproco. Sono gli stessi valori che guidano la nostra Banca ogni giorno: collaborazione, fiducia e responsabilità condivisa. Crediamo che, come in una squadra vincente, il successo di ciascuno sia il successo di tutti. Per questo promuoviamo un ambiente in cui le persone lavorano insieme, si sostengono e crescono verso obiettivi comuni, con passione e integrità. Solo così possiamo continuare a costruire valore duraturo per i nostri clienti, le nostre comunità e il nostro futuro.» - così dichiara il Direttore Generale di Banca CRS Emanuele Regis.

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A è una banca indipendente, nata nel 1858, da sempre attenta al territorio. La sua vocazione altamente collaborativa con le associazioni di categoria, a sostegno delle famiglie e delle piccole e medie imprese ha favorito la crescita e lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, fornendo servizi bancari e finanziari d’eccellenza con un grande valore aggiunto: le persone. Le persone, siano esse i collaboratori della banca o i suoi clienti, rappresentano il vero e inestimabile patrimonio, la risorsa proattiva e il fine ultimo dell’impegno quotidiano di questa Banca CRS.

Banca CRS crede nei valori dell’educazione al risparmio, della crescita responsabile e della sostenibilità, mantenendo sempre un legame autentico con il territorio e con le persone che lo vivono.

(ph Margherita Leone)