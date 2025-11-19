VOLLEY DF / Centallo ko a Racconigi nella sesta giornata del campionato regionale

Sabato 15 novembre si è giocata la sesta giornata del campionato regionale femminile di serie D di pallavolo e per la formazione del Centallo Volley il calendario proponeva la trasferta a Racconigi, con l’ RS Volley.

La gara, che si preannunciava equilibrata e difficile per entrambe le squadre, non ha deluso le attese della vigilia e nemmeno quelle degli spettatori presenti, che hanno assistito ad un bel match.

LA PARTITA

Partenza con ritmi altissimi, giocate molto belle, con le Centallesi che si aggiudicano il primo set ai vantaggi.

Il secondo vede ancora le Centallesi molto concentrate, che arrivano a staccare di ben sette punti le padrone di casa, le quali, però, sul finire del parziale, dopo aver raggiunto le rosso blu, la sputano in un finale da cuori forti.

Le due frazioni seguenti vengono ancora vinte dalle Racconigesi, che grazie ad un’ ottima difesa ed a belle combinazioni soprattutto al centro, legittimano la vittoria ed incassano i tre punti pieni.

Un nuovo passo falso fuori casa per capitan Giordano e compagne, che ora avranno a disposizione due turni casalinghi consecutivi, per provare a risalire le posizioni di classifica.

“Una sconfitta che ci lascia un po’ di amaro in bocca: dopo aver vinto il primo set ed avere costruito un buon vantaggio in quello successivo, avremmo dovuto chiudere il parziale senza arrivare ai vantaggi, che sono sempre difficili da gestire, ma questo non è avvenuto. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra forte ed in un buon momento, ma qualcosina in più avremmo potuto farlo..”.

Prossima gara sabato 22 novembre alle ore 18,30 a Centallo contro la PGS EL GAL.

Palleggiatrici: Fantini Jessica, Peano Anna; Centrali: Bolla Giulia, Ferrero Camilla, Roasio Beatrice; opposti: Castellino Giorgia, Orso Alice; attaccanti: Lamberto Erica, Cirla Chiara, Giordano Elisa (capitano); Liberi: Romano Sofia, Mattalia Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(26-28, 30-28, 25-21, 25-21).