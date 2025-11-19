VOLLEY DM / Alba cade per 3-1 sul campo del Chisola

Non riesce a trovare punti la prima squadra della Pallavolo Alba, che, impegnata a Candiolo, cede 3-1 contro i padroni di casa del Chisola, al termine di un match difficile come nelle aspettative.

LA PARTITA

Formazione albese con qualche assenza, coach Oliva schiera De Vita palleggiatore con Bianco opposto, Morengo e Masciarelli schiacciatori, Rocca e Favaretto al centro con Milea libero.

In avvio il cambio palla di entrambe le squadre regge bene, poi Chisola piazza il primo break obbligando Alba a giocare palla scontata e si porta sul 6-3. Gli ospiti provano a scuotersi con un bel muro di Morengo e Favaretto (9-8), ma il gioco veloce dei padroni di casa mette in difficoltà la fase muro-difesa avversaria, e sull’attacco murato di Masciarelli, coach Oliva ferma il gioco (13-10). E’ Bianco il principale finalizzatore albese, ed è lui che consente di pareggiare a quota 18 con un mani fuori: sembra il preludio di un finale di set punto a punto ma non sarà così: l’ace del Chisola riporta Alba a -3 (21-18), poi è lo stesso Bianco a tirare fuori, con coach Oliva che deve spendere il suo secondo time-out. Gli albesi provano a raddrizzare la situazione inserendo Borio a muro in prima linea per De Vita, ma si fermano a quota 20, con un errore in costruzione finale che costa il set.

Secondo set con un Chisola inaspettatamente falloso in attacco, Alba ne approfitta per portarsi subito avanti (4-7), e allungare con un buon turno al servizio di De Vita, in cui spicca un monster block di Bianco, e la Mercatò vola a +7 (5-12). Non cede un centimetro però la squadra di casa, che poco alla volta ricuce lo svantaggio riportandosi con un ace a -2 (12-14) e pareggiando a quota 16 dopo un attacco fuori di Rocca, time-out per la Mercatò. Gli ospiti si innervosiscono su un’invasione non fischiata che poteva valere il 18-20, Chisola capitalizza al massimo trovando prima il vantaggio sul 20-19, e gestendo meglio la fase finale del set, in cui il solo Bianco non basta, padroni di casa che vanno a chiudere 25-22 con un mani fuori.

Scambi lunghi in avvio di terzo parziale, ma Alba non riesce a chiudere l’azione: Chisola subito avanti 6-3 e immediato time-out per coach Oliva. La squadra però non reagisce e commette troppi errori, sia al servizio che in attacco, così i torinese incrementano il vantaggio, e secondo time-out sul 12-7. Non ci sono segnali di reazione, anche se Chisola tiene in vita gli avversari sbagliando un paio di servizi. Dentro Borio e Syku, gli attacchi di Morengo e le difese di Milea consentono alla Mercatò di stare a contatto degli avversari, poi l’ingresso di Bordino al servizio, condito da un ace, regala il break decisivo per pareggiare (17-17). Inerzia del set totalmente cambiata, Chisola da una posizione di comodo vantaggio si ritrova a dover spingere nuovamente, e con due errori consecutivi regala il primo vantaggio del set (18-20). Padroni di casa in bambola totale, che gestiscono malamente il finale di set, commettendo errori su errori: gli albesi non possono che ringraziare, e limitando al minimo gli sbagli si portano a casa il parziale, 20-25.

Quarto set decisivo e con il morale delle due squadre ribaltato, ci provano gli ospiti in avvio: gran muro di Rocca (5-4), le due squadre non si risparmiano e mantengono un cambio palla pressochè costante, poi un break di 3-0 costringe coach Oliva al time-out (11-8), ma purtroppo si puo’ dire che il set di Alba finisca lì: non riesce più a rimanere a contatto, Chisola allunga in maniera decisa e a differenza del terzo set mantiene l’attenzione alta. Coach Oliva chiama il suo secondo time-out ma ormai il set è compromesso (16-9), anche l’ingresso di Borio e Syku non altera la situazione fino all’attacco fuori di Bianco che chiude il match, Chisola si prende set e partita sul 25-14.

Alba scende al settimo posto in classifica, ma è una graduatoria molto corta, con le prime 8 squadre racchiuse in 5 punti. Sabato sfida proprio contro una di queste squadre, Mondovì.

OTS Assembly Chisola Volley 3-1 Mercatò Alba (25-20, 25-22, 20-25, 25-14)

Mercatò Alba: Baggio, Bianco, Bordino, Borio, De Vita, Favaretto, Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Rocca, Syku. Coach: Oliva, Torrengo