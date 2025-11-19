VOLLEY DM / Quarto successo consecutivo per i cadetti del VBC Mondovì, ora a tre punti dalla vetta

Quarto successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì, che superano il Racconigi per 3-1 (25-23,22-25,25-22,19-25). In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti salgono a quota 12 e raggiungono al quarto posto il Torino Volley Next Gen ed il Chieri, a -3 dalla vetta.

Perdurando l’ indisponibilità di Luca Gallia, ancora non utilizzabile per problemi fisici (ma presente in panchina), Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Stefanoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Borsarelli e Mastantuoni, .

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino al 15 pari, poi i monregalesi, con Borsarelli in campo, riescono ad allungare e si portano prima sul 19-17 e poi sul 22-18, quindi subiscono il tentativo di rimonta dei racconigesi, che si portano sino a -1 (22-23), ma riescono a mantenere la necessaria lucidità, chiudendo in volata 25-23.

Anche nella seconda frazione i monregalesi, con Borsarelli in campo sin dall’ inizio, partono bene e si portano sull’ 8-4, poi accusano un calo ed i racconigesi ne approfittano, ottenendo la parità sul 12-12 e poi allungando prima sul 18-16 e poi sul 23-19. I monregalesi tentano una reazione e si portano sino a -1 (22-23), ma non riescono nell’ aggancio e così i racconigesi chiudono 25-22.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 6 pari, poi il VBC Mondovì con Stefanoni e Mastantuoni in campo, cambia marcia e prende il largo, ottenendo prima il 12-9, poi il 17-11, quindi il 23-19 ed infine chiude 25-22.

Nella quarta frazione i monregalesi, con Stefanoni in banda e Mastantuoni opposto, partono lanciati e si portano prima sul 4-0 e poi sul 13-4, quindi controllano il tentativo di reazione degli ospiti (19-10, 22-15), chiudendo 25-19.

Sabato alle ore 20.30 i cadetti del VBC saranno ospiti dell’ Alba, che attualmente si trovano a quota 11 punti: per i monregalesi si tratta di una trasferta molto ostica contro un avversario decisamente forte e che sta giocando una pallavolo di livello decisamente buono.

VBC MONDOVI’ – RACCONIGI 3-1 (25-23,22-25,25-22,19-25)

VBC MONDOVI’: Bernardi (K), Marabotto, Stefanoni, Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L1), Mastantuoni, Borsarelli, Monge, Albesano, Gallia, Candela (L2). ALL: Riccardo Gallia