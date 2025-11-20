KICKBOXING / Mondiali WAKO, oltre 2.000 atleti ad Abu Dhabi: in gara anche il cuneese Andrea Alladio

Abu Dhabi si prepara a una settimana di grande spettacolo sportivo con il Campionato del Mondo WAKO di Kickboxing, in programma dal 22 al 30 novembre allo Sport Center ADNEC. Oltre 2.000 atleti provenienti da 150 nazioni dei cinque continenti si sfideranno per conquistare i titoli iridati nelle varie specialità.

Tra loro ci sarà anche il 22enne di Villafalletto Andrea Alladio, campione d’Italia in carica e convocato dalla Nazionale italiana (FEDERKOMBAT) nella categoria -75 kg K1. Per il giovane fighter si tratta della prima partecipazione a un Mondiale, un traguardo costruito con mesi di allenamenti intensi insieme al Top Team Academy di Cuneo, sotto la guida del coach Simone Concu. La preparazione è iniziata ad agosto e ha previsto due sessioni di lavoro quotidiane per raggiungere la massima forma possibile e affrontare l’élite mondiale della disciplina.

L'allenatore Concu sottolinea il percorso del suo atleta: "Sono soddisfatto del cambiamento e del miglioramento di Andrea in questi quasi quattro mesi di preparazione. È molto più forte e consapevole delle proprie capacità: siamo saliti a un livello successivo. Ora aspettiamo l’inizio del torneo per lasciare alle spalle tutte queste ore di allenamento e divertirci. Sarà comunque un’esperienza fondamentale per aumentare il suo bagaglio tecnico e mentale, e gli permetterà di crescere e ambire a competere in tornei ancora più prestigiosi."

Per Alladio si apre così un’occasione unica, con la possibilità di rappresentare l’Italia sul ring internazionale e mettere alla prova il proprio talento contro i migliori fighter del mondo, in un’esperienza che promette di segnare profondamente la sua crescita sportiva e personale.