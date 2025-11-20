A Cuneo è stato innovato il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nuovo Corso Giolitti

L'Associazione di Promozione Sociale Nuovo Corso Giolitti ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali in occasione dell'Assemblea dei soci. Il voto ha confermato con esito unanime la continuità nella gestione dell'ente, rinnovando la fiducia nei componenti fondatori che hanno caratterizzato i primi due anni di operatività dell'Associazione.

Antonio Moschella è stato eletto presidente per il biennio 2025-2027, con Marco Viale nel ruolo di vicepresidente. Luciano Monaco assume la carica di tesoriere e segretario. Completano il Consiglio Direttivo Flavia Pellegrino, Roberto Priotto, Sergio Pasi e Domenico Vitale.

«Il biennio che si chiude — dichiara il presidente Antonio Moschella — è stato un periodo intenso, dedicato alla conoscenza approfondita dell’Area, alle sue fragilità e alle sue potenzialità. Abbiamo costruito un dialogo costante con le istituzioni, promosso attività culturali, avviato progetti che combinano la bellezza con una nuova urbanità. Abbiamo rafforzato collaborazioni preziose con il Comitato di Quartiere e con gli attori istituzionali e civici presenti sul territorio».

Corso Giolitti e le vie limitrofe attraversano attualmente una fase di transizione, segnata da trasformazioni nelle attività commerciali, da una crescente diversità culturale e da nuove dinamiche sociali. Di fronte a questi cambiamenti, l'Associazione intende proseguire il proprio impegno con iniziative volte a migliorare la sicurezza percepita, la vivibilità e la qualità complessiva dello spazio urbano.

L'Associazione Nuovo Corso Giolitti continuerà la propria attività secondo la propria missione istituzionale: contribuire alla rigenerazione urbana di Corso Giolitti attraverso progetti concreti, partecipazione attiva della comunità locale e collaborazione con tutti i soggetti operanti nel territorio.