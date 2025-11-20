A Monterosso Grana appuntamento con la cometa di Jackson Pollock

Prosegue la rassegna "Spunti d'arte" con la seconda serata dedicata a scoprire l'universo artistico di Jackson Pollock.



Venerdì 21 novembre, a San Pietro di Monterosso Grana, è in programma una serata che prenderà il via alle 19 con un approfondimento dedicato all’universo artistico di Jackson Pollock, a cura di Domenico Olivero.



Pollock è stato il primo grande pittore americano, figura di spicco dell'Espressionismo Astratto, noto per la sua tecnica rivoluzionaria del "dripping" o action painting, in cui la pittura veniva fatta gocciolare o schizzata su tele stese a terra. La sua opera, influenzata dal Surrealismo e dalle culture native americane, esprime un'intensità emotiva e gestuale, trasformando la pittura in un'esperienza fisica e dinamica.



A seguire, sarà possibile cenare presso l’Oste d’Sen Pìe (antipasto, primo e dessert – €18)- prenotando al +39 347 4967118 - e proseguire la serata con l'appuntamento EXPA - Pleiadi "Vai Saber"!



L’evento è gratuito, ma la partecipazione è su prenotazione entro il 19 novembre.

Per maggiori informazioni: +39 3294286890 - expa.terradelcastelmagno@gmail.com