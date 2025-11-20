 / Attualità

Attualità | 20 novembre 2025, 08:24

A Valdieri “Suoni, immagini e racconti sulla strada per Santiago”

Venerdì 21 novembre alle 21 una serata dedicata al cammino. Appuntamento in biblioteca

Domani, venerdì 21 novembre alle 21, la biblioteca comunale di Valdieri ospiterà la serata "presso i locali della Biblioteca Comunale.

“Suoni, immagini e racconti sulla strada per Santiago” con Sandro Vertamy e Giancarlo Maccario, rettore e priore della Confraternita San Giacomo di Cuneo.

Intermezzi musicali di Laura Vertamy, violoncellista e cantautrice.

"Non si tratta della presentazione di un libro di un autore locale - spiegano dalla biblioteca -, ma di una serata dedicata al cammino, in particolare al Cammino di Santiago".

Ingresso libero. 

redazione

