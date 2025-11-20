A Valdieri “Suoni, immagini e racconti sulla strada per Santiago”

Domani, venerdì 21 novembre alle 21, la biblioteca comunale di Valdieri ospiterà la serata "presso i locali della Biblioteca Comunale.

“Suoni, immagini e racconti sulla strada per Santiago” con Sandro Vertamy e Giancarlo Maccario, rettore e priore della Confraternita San Giacomo di Cuneo.

Intermezzi musicali di Laura Vertamy, violoncellista e cantautrice.

"Non si tratta della presentazione di un libro di un autore locale - spiegano dalla biblioteca -, ma di una serata dedicata al cammino, in particolare al Cammino di Santiago".

Ingresso libero.