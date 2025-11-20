Asl Cn1: via libera al progetto di fattibilità per il nuovo ospedale di pianura

Passo avanti importante per la progettazione del nuovo ospedale dell’Asl Cuneo 1: si è chiusa positivamente la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) del nuovo ospedale di pianura dell’Asl Cn1, con il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La procedura si è conclusa con l’approvazione del progetto e il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa tra gli enti territoriali interessati anche alla conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento.

Il progetto ora sarà preso in carico dall’Inail per le successive valutazioni e per la programmazione dell’avvio dell’iter che condurrà alla procedura di gara.

L’ospedale unico per il quadrante Nord-Ovest della provincia di Cuneo sostituirà le 3 strutture ospedaliere attualmente esistenti nei comuni di Savigliano, Saluzzo e Fossano.

Nel corso della progettazione, affidata allo Studio Altieri di Thiene (Vicenza), è stata posta la massima attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale dell’intervento, con l’adozione delle migliori tecnologie e metodologie improntate ad un sistema di massima efficienza.

Il nuovo ospedale, per la realizzazione del quale l’Inail ha stanziato 250 milioni di euro, si estenderà su una superficie coperta di circa 61 mila metri quadrati su 4 livelli, con 310 letti (287 in ricovero ordinario), oltre a 80 letti tecnici, 8 sale operatorie e 3 sale parto.

“L’ospedale dell’Asl CN1 procede spedito verso la sua realizzazione, così come sta avvenendo per le altre opere del grande piano di edilizia sanitaria della Regione da quasi 5 miliardi, il più importante investimento dal dopoguerra ad oggi, che darà ai piemontesi nuove strutture all’avanguardia per una sanità sempre più vicina ai bisogni dei pazienti e della comunità. Un piano che sta vedendo la realizzazione di 91 case di comunità, 30 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali in Piemonte, a cui si aggiungono 11 nuovi ospedali e 4 rigenerazioni o ampliamenti”, sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi.

“Siamo molto soddisfatti del percorso avviato in questi ultimi mesi. Ora prenderemo in esame e risolveremo le ultime prescrizioni pervenute dalla Conferenza, ma siamo ottimisti sull’esito. Il progetto sarà consegnato a Inail entro il 20 dicembre prossimo”, afferma il direttore generale dell’Asl Cuneo 1 Giuseppe Guerra.