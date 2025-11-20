Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Piemonte”: eletto presidente Paolo Gaudissard, consigliere delegato del Comune di Pontechianale

Si è tenuta mercoledì 19 novembre 2025 presso la Sala Consiliare del Municipio di Castagnole delle Lanze (AT) l’assemblea ordinaria dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Piemonte”.

Presenti numerosi sindaci e delegati che hanno rinnovato l’impegno di rafforzare il sistema degli enti locali attraverso questo sodalizio, costituito a gennaio 2025. E’ opinione condivisa che questa Associazione regionale rappresenti un’occasione importante per incrementare la promozione dei Borghi piemontesi e per rafforzare il legame tra le sue comunità; ottima opportunità per favorire una rete di dialogo e di confronto. Un vivace confronto ha animato il dibattito sulle linee programmatiche e sulle azioni da mettere in campo al fine di ottenere finanziamenti da Enti pubblici e privati nella consapevolezza che non è possibile non tenere in considerazione, per capillarità, per flussi turistici e per il crescente valore aggiunto della messa in rete dei Borghi, del peso di questa associazione nelle dinamiche regionali.

Gradito passaggio in mattinata del consigliere regionale Fabio Carosso per un saluto e un confronto costruttivo sul futuro dell’Associazione. Tra i punti all’ordine del giorno l’ammissione del Comune di Orta San Giulio nell’Associazione i Borghi più Belli d’Italia in Piemonte, l’approvazione della candidatura di Francesco Bordino al Consiglio Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia con il consenso unanime dell’Assemblea ed analisi di progetti ed obiettivi di lavoro per il buon funzionamento dell’Associazione. Il consigliere delegato del Comune di Pontechianale Paolo Gaudissard è stato eletto presidente, in carica dal 1° gennaio 2026.

Il commento "a caldo" del consigliere dopo la nomina: «Rivolgo in questa occasione un pensiero particolare a Francesco Bordino che con straordinaria caparbietà ha reso possibile, a inizio 2025, la costituzione di questa nostra associazione regionale. Ringrazio tutti i sindaci e i delegati per la fiducia e il sindaco Carlo Mancuso per la speciale ospitalità. Non posso che accogliere con grande soddisfazione ed entusiasmo questa responsabilità».