Borgo San Dalmazzo: ignoti avvelenano le querce ornamentali del Comune. La sindaca Robbione denuncia alla Polizia Locale

Il Comune di Borgo San Dalmazzo informa la cittadinanza che, in data 2 ottobre, la sindaca Roberta Robbione ha presentato formale denuncia‑querela presso il Comando di Polizia Locale, a tutela dell’Ente e della comunità.



La decisione si rende necessaria a seguito del ripetuto disseccamento di due querce ornamentali recentemente messe a dimora nei pressi delle aiuole in largo Battaglione Alpini, già sostituite dopo un analogo episodio verificatosi nell’estate 2024.



Una perizia tecnica indipendente ha evidenziato come il danneggiamento delle piante sia riconducibile con elevata probabilità a uno sversamento volontario di sostanze tossiche, configurando un gesto vandalico ai danni del patrimonio pubblico e della memoria collettiva.



L’Amministrazione comunale, nel rispetto delle procedure di legge e con riserva di costituirsi parte civile, intende perseguire ogni azione utile a difesa del bene comune e a salvaguardia del decoro urbano e degli spazi pubblici.



Si invita inoltre la cittadinanza, qualora abbia notato attività sospette nell’area interessata, a darne tempestiva comunicazione ai Carabinieri o alla Polizia Municipale, affinché possano essere raccolti elementi utili alle indagini.