Dogliani, un anno di interventi per infrastrutture, sicurezza e qualità urbana

L’Amministrazione comunale di Dogliani traccia un bilancio dei principali interventi realizzati e in corso nel territorio. A illustrare lo stato dell’arte è l’assessore ai Lavori pubblici Osvaldo Demaria, che ripercorre un anno segnato da lavori diffusi su scuole, sicurezza urbana, impianti sportivi, parchi, viabilità e tutela del territorio.

Edifici scolastici: manutenzioni, sicurezza sismica ed efficientamento energetico

Gli edifici scolastici restano al centro dell’azione amministrativa.

Sono stati completati interventi di manutenzione straordinaria alla scuola dell’infanzia per 72.500 euro, con ulteriori lavori in corso per l’adeguamento sismico dell’immobile, dal valore di 611.000 euro.

Sulla scuola primaria e secondaria è stata effettuata una manutenzione straordinaria da 12.100 euro, mentre alla palestra delle elementari sono stati investiti 27.000 euro per lavori puntuali.

Grazie al progetto “La Nuova Scuola”, finanziato nell’ambito del bando Educare al Bello della Fondazione CRC, sono state tinteggiate le aule della palestra, per un investimento complessivo di 7.564 euro.

Sul fronte energetico, il Comune ha completato le diagnosi per la futura riqualificazione degli edifici scolastici, ottenendo 429.000 euro di contributo GSE per la scuola dell’infanzia e 1.757.000 euro per quella primaria e secondaria.

Sicurezza del territorio e interventi idraulici

Grande attenzione è stata dedicata alla tutela del territorio.

Sono stati effettuati interventi di pulizia dell’alveo del torrente Rea con trinciature e abbattimento di piante infestanti per 12.000 euro, insieme a manutenzioni idrauliche sui torrenti Rea e Riavolo per ulteriori 20.000 euro.

È stato inoltre approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei ponti, dei muri d’argine e del torrente Rea nell’abitato, un’opera da 1.316.000 euro, di cui 902.000 euro destinati ai lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza).

Nell’ambito del progetto “Radis”, sono stati eseguiti l’abbattimento di un immobile pericolante e la sistemazione dell’area in borgata Valdibà, per 41.000 euro.

Prosegue in parallelo il cantiere per la regimazione del versante e la messa in sicurezza di via Torino, intervento da 485.000 euro, cofinanziato dal Comune per 72.500 euro.

Rigenerazione urbana e patrimonio

Sono stati conclusi interventi di riqualificazione architettonica nei borghi storici doglianesi, il restauro dei piloni delle stazioni del Rosario progettati da G.B. Schellino e la riqualificazione energetica dei locali di piazza Belvedere.

È stata inoltre approvata la progettazione del muro di sostegno nella nuova area del cimitero, per 74.000 euro, con 50.000 euro già disponibili a bilancio.

A seguito di interlocuzione con Dogliani Energia Srl, l’Amministrazione ha ottenuto la realizzazione a carico dell’azienda dell’illuminazione architettonica della facciata del Cimitero Monumentale e di quella funzionale del piazzale: completamento previsto entro giugno 2026.

Impianti sportivi, videosorveglianza e nuovi servizi

Continuano gli interventi sugli impianti sportivi di via Chabat, dove sono stati affidati i lavori di adeguamento del quadro elettrico per 42.000 euro. Nel Consiglio comunale di luglio sono stati inoltre finanziati diversi interventi, tra cui la sistemazione dei canestri del palazzetto (3.636 euro), la sostituzione delle lampade dei campi da tennis interni ed esterni (9.570 euro), la sostituzione dei guard-rail in borgata Valdibà (10.968 euro) e la manutenzione delle coperture del cimitero (6.832 euro).

È in arrivo anche un ampliamento dell’impianto di videosorveglianza, per 41.000 euro, con 20.000 euro già finanziati dal Comune e una richiesta allo Stato.

Aree verdi, parchi e mobilità elettrica

Completati i lavori di riqualificazione e ampliamento del parco giochi di viale Rimembranza, conclusi a novembre 2025 per 30.000 euro.

È stata ultimata la potatura e il consolidamento dell’ippocastano monumentale di piazza Belvedere (5.000 euro).

Sono in fase di installazione tre nuove colonnine di ricarica elettrica, con intervento interamente a carico dell’installatore e conclusione prevista entro dicembre 2025.

Viabilità, manutenzioni e area camper

Sono stati eseguiti lavori puntuali di manutenzione sulle strade comunali, per 35.000 euro nel 2024 e 50.000 euro nel 2025.

A ottobre 2025 è stata avviata la realizzazione della nuova area sosta camper, intervento da 169.000 euro ora in corso.

Energia ed efficienza: progetti in corso

Il Comune ha presentato in Regione Piemonte il progetto per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica di borgo Castello e via Torino, per un importo di 220.000 euro.

Sono numerosi anche gli appalti gestiti nel corso dell’anno: mensa scolastica, trasporto alunni, assistenza alle autonomie, sgombero neve, verde pubblico, servizi cimiteriali e segnaletica stradale.

Il ringraziamento dell’Amministrazione

A chiudere il resoconto, l’assessore Demaria esprime un pensiero ai dipendenti comunali: "I lavori sono stati molteplici e non si sarebbero potuti realizzare senza l’impegno e la professionalità di tutti i dipendenti comunali. Da parte mia e dell’Amministrazione, un sincero grazie per l’eccellente lavoro svolto".