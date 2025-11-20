Garessio, potati alcuni alberi in piazza ex Enel

Negli scorsi giorni la ditta Terna ha effettuato un intervento di manutenzione sulla vegetazione presente nell’area di piazza ex Enel, dove alcuni alberi avevano iniziato a interferire con i cavi della linea elettrica che attraversano la zona.

L’operazione, condotta da una squadra specializzata della società, si è resa necessaria per garantire la piena sicurezza dell’infrastruttura elettrica e prevenire possibili disservizi.

Le attività di potatura sono state svolte in collaborazione con gli operai comunali, che hanno supportato le operazioni fornendo assistenza logistica e occupandosi della gestione dell’area durante i lavori e dello smaltimento dei tagli.

Gli interventi si sono svolti nel corso della mattinata senza disagi per residenti e automobilisti. L’Amministrazione comunale fa sapere che tali operazioni rientrano nei periodici lavori di cura e manutenzione delle aree verdi e delle linee elettriche, necessari per mantenere elevati standard di sicurezza.