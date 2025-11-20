Garessio, rinnovato il direttivo del Palio

Nuovo direttivo per il Palio dei Rioni di Garessio.

Per il prossimo biennio Stefania Afferni è stata riconfermata nel ruolo di presidente così come Valerio Randone in quello di segretario/cassiere. Noemi Torta è la nuova vice presidente. Insieme a loro completano il direttivo i consiglieri Sara Baldizzone, Giulia Canavese, Grazia Odasso e Simone Resio.

Nelle prossime settimane lo staff sarà “in tour” per incontrare tutte le borgate e raccogliere proposte e suggerimenti per la nuova edizione del Palio.