I Carabinieri del Saviglianese celebrano la Virgo Fidelis a Cavallerleone

La Virgo Fidelis dei Carabinieri paesi del Saviglianese si terrà quest’anno a Cavallerleone, venerdì 21 novembre, nella chiesa parrocchiale di Maria Assunta in cielo, con la celebrazione della Messa alle 10,30.

La ricorrenza della “Virgo Fidelis”, proclamata patrona dell’Arma nel 1949 da Papa Pio XII, è fissata al 21 novembre, giorno in cui la liturgia celebra la Presentazione di Maria Vergine al Tempio.

“La Festa dedicata a Maria Virgo Fidelis patrona dei Carabiniere alla Virgo Fidelis – spiega Marcellino Peretti – fu istituita da Papa Pio XII per opera dell’Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare”.

Come da tradizione, la celebrazione della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano è itinerante: ogni anno si svolge in una diversa parrocchia delle Stazioni di appartenenza. Lo scorso anno si era tenuta a Murello e nel 2022 a Racconigi, alla presenza dei Carabinieri delle varie Stazioni e dei sindaci del Saviglianese.

Anche il testo della preghiera alla Virgo Fidelis è opera dell’Arcivescovo Ferrero, figura centrale nel legame tra l’Arma e la devozione mariana.

A presiedere la Messa sarà monsignor Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella e oggi residente a Marene.

