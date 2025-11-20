“Il Maggiociondolo. La radice del dolore”: a Verzuolo l’anteprima del nuovo romanzo di Silvia Salussolia

Il Maggiociondolo. La radice del dolore, il nuovo libro di Silvia Salussolia pubblicato da Araba Fenice, sarà presentato in anteprima sabato 22 novembre alle 16.30 nella sala Arroyito di palazzo Drago a Verzuolo. All’incontro parteciperanno l’autrice, l’assessora Simona Olivero e il professor Alessandro Tonietta.

La presentazione, ad ingresso libero, è organizzata con il patrocinio del Comune di Verzuolo e l’associazione Librarsi.

Silvia Salussolia, verzuolese, dopo gli anni di lavoro alla Cartiera Burgo e, successivamente, nel settore assicurativo, ha sviluppato un percorso letterario ricco e variegato.

Esordisce nel 1995 con la silloge poetica ‘All’insegna della nuova poesia’, cui seguono il romanzo ‘La coda del topo’ (Fusta Editore, 2009), il finalista al Premio InediTo 2010 ‘Edna Event – Il Riflesso dello Specchio’, e la commedia drammatica ‘L’Oblio Intellettuale’. Ha terminato poi la trilogia poetica Rubini Zaffiri e Pietre Preziose, della quale Zaffiri è stato premiato a Roma nel 2016. Parallelamente si dedica alla pittura su tela, esponendo nel 2018 alla mostra ‘L’Arte di Mostra’ a palazzo Ferrajoli.

Nel 2019 pubblica ‘Case Operaie’, impreziosito da un suo dipinto di copertina, mentre ‘L’Arte Immaginaria’ rimane inedito.Recentemente, con Araba Fenice, è uscito’ La Voce del Marchese’, un’autobiografia di Ludovico II Signore di Saluzzo ambientata alla fine del 1400, con caratteristica spirituale e introspettiva, narrata in prima persona e in novelle, uscita nell’ottobre 2024.

Il romanzo storico ha partecipato alla Festa del libro Medievale e Antico del 2024 – ‘I colori del Medioevo’ - al Quartiere di Saluzzo organizzato dal Salone del Libro di Torino.

“Il nuovo romanzo ‘Il Maggiociondolo’ – racconta Salussolia – vede protagonisti due giovani, Luca e Megan, che si trasferiscono a Torrette, borgo dell’alta Valle Varaita nel comune di Casteldelfino, costruito su un’antica rocca occitana. L’atmosfera del luogo, ricca di storia e leggende, li coinvolge in una vicenda misteriosa che travolge soprattutto Luca, costretto a confrontarsi con segreti di famiglia, sofferenze fisiche e spirituali, visioni e antiche memorie. Il loro percorso assume i toni di un noir, dove realtà e dimensione interiore si intrecciano in un dedalo di suspense, accompagnati dal fascino delle tradizioni e delle terre occitane. Megan lo sostiene nella ricerca della verità, mentre il mistero avvolge entrambi”.

Il libro sarà presentato anche a Sampeyre il 2 gennaio e a Saluzzo il 23 gennaio.