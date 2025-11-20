La Provincia di Cuneo attiva il piano invernale in vista della possibile nevicata di venerdì

La Provincia di Cuneo informa che per domani, venerdì 21 novembre, le previsioni meteorologiche indicano la possibilità di una debole nevicata, più probabile nelle ore serali e notturne, su diverse aree del territorio provinciale.

L’utenza stradale è pertanto invitata alla massima prudenza, ricordando che dal 15 novembre è in vigore, sull’intera rete viaria provinciale, l’obbligo di circolare con dotazioni invernali (pneumatici invernali o quattro stagioni oppure con catene da neve a bordo), misura fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti.

In vista del possibile peggioramento delle condizioni meteo, la Provincia di Cuneo ha già attivato il piano operativo invernale, contattando le imprese incaricate del servizio di sgombero neve e spargimento di sale sulle strade provinciali, affinché siano pronte a intervenire tempestivamente, qualora la situazione del manto stradale lo richiedesse, con l’obiettivo di garantire la massima percorribilità e sicurezza lungo i principali assi di collegamento del territorio.

La Provincia continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione meteorologica e aggiornerà i cittadini in caso di ulteriori sviluppi.