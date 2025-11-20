Novello, una serata per capire e condividere: il 5 dicembre arriva “L’Autismo in tasca”

Una serata per ascoltare, comprendere, imparare. Venerdì 5 dicembre, alle 20.30, la Scuola Primaria di Novello ospiterà la presentazione del libro L’Autismo in tasca, pubblicato da Lunetica e scritto da E. Bussi e A. Parussa, educatrici e formatrici della Cooperativa Lunetica di Bra. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la Biblioteca Comunale, con l’obiettivo di offrire un momento di approfondimento aperto non solo agli addetti ai lavori, ma a tutta la comunità.

Il volume raccoglie strumenti concreti per il lavoro educativo, accanto a strategie utili per comunicare, creare contesti prevedibili e favorire relazioni più serene con i bambini nello spettro autistico. Durante l’incontro, le due autrici accompagneranno il pubblico in un percorso semplice e rigoroso allo stesso tempo, condividendo esempi, protocolli operativi e riflessioni maturate sul campo.

L’amministrazione sottolinea come l’appuntamento rappresenti un’opportunità preziosa per insegnanti, genitori, operatori e per chiunque desideri avvicinarsi a un tema complesso con sensibilità e competenza. Una serata di dialogo aperto, costruita per far crescere consapevolezza e vicinanza attorno a una realtà che riguarda sempre più famiglie.

L’invito è rivolto a tutti: un’occasione per informarsi, formarsi e costruire insieme un pezzetto di comunità più attenta, più preparata e più inclusiva.