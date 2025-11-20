Oltre un milione di euro per la nuova palestra e gli spogliatoi a servizio della pista di atletica di Mondovì

Nella giornata di ieri, 19 novembre, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio che conterrà palestra, spogliatoi e altri locali per i giudici di gara, infermeria e bar a servizio della pista di atletica leggera in località Beila, per un ammontare complessivo pari ad un milione e trecentomila euro.

Un investimento strutturale importante, che può contare su 805mila euro di contributo regionale a valere sull’”Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Territorio delle valli cuneesi - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”.

"Dopo le risorse stanziate per le associazioni e gli eventi sportivi - il commento del sindaco, Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora, e dell'assessore allo Sport, Alessandro Terreno - continua l’impegno dell’Amministrazione comunale verso il mondo dello sport, con un investimento economico di particolare rilevanza strutturale che potrà contare anche su mezzo milione di euro circa di risorse comunali. All’inizio del 2026 presenteremo, all’interno di una conferenza stampa pubblica, i dettagli del progetto esecutivo appena approvato, che contribuirà a rendere sempre più autorevole e professionale l’intero polo sportivo del Beila. A testimonianza dell'attenzione verso il mondo sportivo, infine, abbiamo parimenti approvato un contributo straordinario di 27.000,00 euro in favore del campo da baseball di Mondovì per sostituire l'impianto di illuminazione e realizzare una fossa imhoff".