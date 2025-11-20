Roddino ringrazia le squadre forestali della Regione Piemonte: “Un supporto prezioso per il nostro territorio”

Il Comune di Roddino ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento alle squadre forestali della Regione Piemonte – la Squadra Alta Langa 91 e la Squadra Alta Langa 97 – per il lavoro svolto nei giorni scorsi in diverse aree del paese. A nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, il Sindaco ha sottolineato il valore di un intervento che ha unito competenza tecnica, puntualità e attenzione verso un territorio che vive di equilibri delicati.

Gli operatori, coordinati dal signor Sessa, hanno lavorato presso lo sferisterio, il centro abitato e l’area del cimitero, intervenendo sulla manutenzione del verde con un approccio definito “di elevato profilo tecnico”. La cura posta nelle operazioni, insieme alla capacità di inserirsi rapidamente nel contesto locale, ha permesso di restituire ordine e sicurezza agli spazi pubblici più frequentati.

Apprezzato anche l’aspetto formativo dell’intervento: gli addetti forestali hanno condiviso con l’Amministrazione principi e buone pratiche sulla gestione del verde e del patrimonio arboreo, contribuendo a diffondere una visione più consapevole e sostenibile della manutenzione ambientale.

Per un Comune di piccole dimensioni come Roddino, interventi di questo tipo rappresentano un sostegno concreto anche sotto il profilo economico, alleggerendo la pressione sulle spese correnti e permettendo di mantenere decoroso e sicuro il patrimonio pubblico senza gravare sul bilancio.

Il Sindaco e l’Amministrazione rinnovano quindi il proprio ringraziamento alle squadre forestali dell’Alta Langa della Regione Piemonte, riconoscendone professionalità, disponibilità e attenzione verso la comunità rodinese.