"Utilizza i pannolini ecosostenibili": a Bra iniziativa nell'ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Dal 22 al 30 novembre ricorre la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, momento di sensibilizzazione sulla necessità di tutelare l’ambiente attraverso una riduzione dei rifiuti prodotti, soprattutto quelli non suscettibili di riciclo.

A Bra questa è l’occasione per promuovere un progetto realizzato nei mesi scorsi con la collaborazione del COABSER (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti), del gestore del servizio STR (Società trattamento rifiuti), l’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale (AICA) e l’asilo nido comunale, con il finanziamento della Fondazione CRC, mirato ad incentivare l’impiego di pannolini ecosostenibili.

I pannolini usa-e-getta, infatti, sono un prodotto altamente impattante, sia per la quantità di materiali non riciclabili, sia per le pomate contenenti metalli pesanti utilizzate. Si stima che i soli pannolini usa-e-getta per bambini possono arrivare a costituire circa il 3% dei rifiuti urbani totali; laddove poi la raccolta differenziata è molto alta, come nel caso del Comune di Bra, costituiscono la percentuale maggiore all’interno della frazione secca residua, arrivando a rappresentare tra il 10 e il 20% dei rifiuti destinati a smaltimento.

Di contro, i pannolini lavabili si dimostrano convenienti sia in termini economici che ambientali. Questi infatti hanno un impatto ambientale molto inferiore in quanto realizzati in stoffa e resistenti a 250 lavaggi circa, mentre l’investimento economico iniziale viene ripagato nel primo anno di utilizzo.