Il Cuneo Oltrestura incontra il dott. Sacco: una serata di crescita per allenatori e staff

Il Cuneo Oltrestura ieri ha vissuto un momento di formazione importante, dedicato agli allenatori, ai tecnici e allo staff dirigenziale. L’incontro, tenuto lunedì 17 novembre 2025 alle 20:45, ha visto la partecipazione del dottor Antonio Sacco, specialista in Psicologia dello Sport e della Prestazione Umana, con esperienza anche nell’Area Psicologica del Settore Giovanile della Juventus.

La serata è stata pensata per offrire nuovi strumenti di lavoro e riflessione a tutto il club, e infatti ogni gruppo squadra ha avuto almeno un referente presente. La partecipazione ha permesso di creare un confronto utile e molto concreto.

Uno dei passaggi più interessanti è arrivato quando Sacco ha ripreso un concetto già emerso in altre occasioni: l’allenatore è, a tutti gli effetti, come un amministratore d’azienda. Attorno a lui ruotano comportamenti, relazioni, atteggiamenti. Il modo in cui si pone influenza non solo la squadra, ma tutto l’ambiente. È un ruolo che richiede attenzione, equilibrio e la consapevolezza che ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza nella crescita dei ragazzi.

Molti presenti hanno apprezzato questa visione perché permette di guardare al proprio lavoro con occhi diversi; è un approccio che aiuta a leggere meglio le situazioni e a gestire con più lucidità i momenti complessi della stagione.

Se allenatori, dirigenti e tutto lo staff riusciranno a portare nella pratica anche una parte di quanto condiviso da Sacco, il beneficio per i giovani sarà evidente.

La società si è detta soddisfatta della serata e sta valutando di proporre altri incontri di questo tipo.