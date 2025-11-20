Ceva: addio a Ivana Gonin, mamma del presidente del Gruppo Micologico Cebano

Addio a Ivana Gonin, vedova Raviolo, morta a 87 anni a Ceva.
I familiari la ricordano con grande affetto e vogliono esprimere gratitudine per il medico curante dott. Esterina Rottura, il Reparto Emodialisi dell’Ospedale di Ceva, la Croce Bianca di Ceva, la direzione ed il personale dell’Istituto Derossi di Ceva.
Anche il Comune ha voluto esprimere la propria vicinanza. Il sindaco Fabio Mottinelli sottolinea: “Siamo vicini al dolore dell'amico Giorgio Raviolo, presidente del Gruppo Micologico Cebano con il quale il Comune collabora proficuamente per la realizzazione della Mostra del Fungo ed altre attività che contribuiscono a diffondere una positiva immagine di Ceva sul nostro territorio ed oltre, per la perdita della mamma Ivana Gonin ved. Raviolo”.
La veglia di preghiera si terrà domani, venerdì 21 novembre alle 18.30 in Duomo, mentre i funerali saranno sabato 22 novembre alle 10.30 nella Parrocchia Collegiata, con tumulazione a Mombasiglio.
Alla collega Paola Scola e al marito Giorgio le condoglianze più sentite da parte della redazione e di tutto il gruppo More News.