Economia | 20 novembre 2025, 14:15

Ex Ilva, anche il futuro del sito di Racconigi al centro dell'incontro con Urso

In programma per il prossimo 28 novembre il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha accolto la richiesta delle organizzazioni sindacali e degli enti locali di venir aggiornati

Ex Ilva, stabilimento di Racconigi

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, su richiesta delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, ha convocato per venerdì 28 novembre, alle ore 15.30 a Palazzo Piacentini, un incontro sul futuro degli stabilimenti del Nord Italia dell’ex Ilva con i rappresentanti dei lavoratori e dei territori interessati.

La riunione riguarderà i siti di Genova-Cornigliano (Liguria), Novi Ligure e Racconigi (Piemonte), con l’obiettivo di aggiornare le parti anche alla luce del piano di manutenzione degli impianti e di formazione dei lavoratori presentato dai Commissari nel corso dell’ultima riunione del Tavolo Ilva a Palazzo Chigi.

c.s.

