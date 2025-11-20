A Dogliani si presenta il libro "Manzoni a fumetti" di Giuseppe Noto e Manuela Roccia

Il volume Manzoni a fumetti, curato dal torinese Giuseppe Noto (ordinario di Filologia e linguistica romanza presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino) e dalla carrucese Manuela Roccia (insegnante di scuola primaria e dottoranda presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino), propone un’analisi innovativa de I Promessi Sposi, integrando letteratura, linguistica e fumetto.

Edito nella primavera del 2025 da Loescher, il libro fa parte della prestigiosa collana Quaderni della Ricerca. L'opera esplora nuove metodologie di insegnamento attraverso contributi teorici e applicazioni didattiche sperimentali, illustrando l'interazione tra linguaggi verbali e visivi per una comprensione più ricca del capolavoro manzoniano. Inoltre, il testo documenta attività didattiche realizzate in aula e ne analizza i risultati, dimostrando l’efficacia dell’approccio interdisciplinare.

La presentazione del volume si terrà il 29 novembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica Luigi Einaudi di Dogliani, per un incontro sì tecnico, ma anche piacevolmente divulgativo. Oltre ai curatori, interverranno anche tre autori del libro: Lorenzo Barberis, Alessandro Giordanetto (IISS "Vallauri" - Fossano) e Mariano Somà (IISS "Cigna-Baruffi-Garelli" - Mondovì).

Per informazioni: Biblioteca Civica L. Einaudi | 0173 70210 | biblioteca.dogliani@gmail.com