Ad Alba Cinzia Pennati presenta "Questioni di famiglia"

Il 28 novembre alle 18:30 si presenta ad Alba "Questioni di famiglia" di Cinzia Pennati, Sperling & Kupfer, un romanzo che parla di donne e della vita che affrontano quotidianamente, di incomprensioni, di piccole menzogne e di screzi che si accumulano gli uni sugli altri fino ad arrivare al punto di rottura.

La trama: Amanda De Santis è una donna single, con due figli – Teo, un adolescente incasinato, e Bianca, una seienne determinata -, un lavoro precario, un ex marito assente e un compagno incapace di sceglierla. È divorata da una costante sensazione di inadeguatezza, intrappolata nel confronto con le sue sorelle, Violante e Flaminia, all'apparenza impeccabili, e schiacciata dall'ombra di una madre - Anna - che incarna un ideale irraggiungibile e infallibile. E così finisce per mentire, portando il peso di una fragilità che nessuno sembra vedere. Durante i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dei genitori, la famiglia si ritrova attorno a una tavola di parole non dette, di affetti ingombranti e segreti mai affrontati. E lei non è l'unica a portare dentro una questione rimasta in sospeso. Le sorelle, la madre, persino il padre: ognuno ha un segreto da custodire.

L'autrice: Cinzia Pennati vive a Genova, dove da vent’anni lavora come insegnante. Nel dicembre 2016 ha aperto un blog, Sosdonne.com, che tratta tematiche femminili e ha una comunità di 30.000 follower. È autrice di romanzi e libri per ragazzi. Con Sperling e Kupfer ha pubblicato il suo romanzo precedente “In famiglia tutto bene”.

L'appuntamento con lei è per venerdì 28 novembre alle 18:30, presso la libreria Marameo, in Corso Piave 10, ad Alba.