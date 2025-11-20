Concerto della Banda di Bernezzo: immagini e musica per mettere al centro il pianeta

Sabato 22 novembre, alle 21, la Banda Musicale di Bernezzo terrà il tradizionale concerto di Santa Cecilia presso il teatro parrocchiale del paese.

La tematica di quest’anno, molto attuale, è il problema legato al cambiamento climatico.

Sarà un viaggio tra immagini e musica incentrato sull’importanza del preservare il nostro pianeta dai pericoli che sono sotto gli occhi di tutti: inquinamento, edilizia “selvaggia”, eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi (siccità, inondazioni, uragani), l'aumento delle temperature, l'innalzamento del livello del mare dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, la perdita di biodiversità, problemi di salute e sicurezza alimentare, e danni all'agricoltura.

Nel nostro piccolo ognuno può fare qualcosa…”eppure c’è chi dice no”, come recita il titolo del concerto.

C’è chi dice no, c’è chi dice sì e c’è chi dice boh. Questa è la diversità di atteggiamenti nella società nei confronti del cambiamento climatico.

“No” è simbolo di chi resiste,

“sì” di chi accetta tutto senza protestare,

“boh” di chi resta indifferente o confuso.

C’è chi mi dice come devo vivere?

Il “no” diventa è un atto consapevole e orgoglioso.

Il coraggio di dissentire, anche se è difficile o scomodo.

A sabato sera per scoprire le testimonianze sul tema nel mondo della musica dal ragazzo della via Gluck ad oggi.