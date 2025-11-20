El Amor Brujo di de Falla: il flamenco incontra la musica colta al Teatro Toselli

Giovedì 27 novembre alle ore 21 il Teatro Toselli ospiterà la rappresentazione di "El Amor Brujo" di Manuel de Falla, il capolavoro del repertorio lirico spagnolo che combina la tradizione della zarzuela con l'intensità drammatica e simbolica del flamenco. Lo spettacolo è promosso dal Comune di Cuneo e organizzato da Promocuneo in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo.

"El Amor Brujo" rappresenta un'opera che rivela l'essenza più profonda del flamenco non solo nel linguaggio musicale, ma anche nell'intensità drammatica e nel carico simbolico. Creata da Manuel de Falla come balletto con libretto basato sulle tradizioni e leggende della cultura gitana andalusa, fu rappresentata per la prima volta nel 1915 al Teatro Lara di Madrid, segnando un momento fondamentale nella storia del genere.

La zarzuela stessa è uno dei generi musicali più affascinanti della Spagna, poiché rappresenta un'ibridazione unica tra la cultura musicale colta e gli elementi della tradizione popolare. Il nome stesso deriva da un padiglione di caccia costruito vicino a un campo di rovi – in spagnolo "zarzas" – dove questo genere teatrale musicale cominciò a svilupparsi.

La produzione vede la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da José Ferreira Lobo. Nel cast vocale figurano Ana Maria Pinto al soprano e Angel Pazos al tenore. Francisca Durão si esibirà come bailaora, mentre la regia è affidata a Sofia Vaz Silva.

José Ferreira Lobo, direttore d'opera e di concerti, si è esibito nelle più importanti sale concertistiche internazionali ed è stato invitato a far parte di prestigiosi concorsi mondiali. Ha collaborato con artisti di fama mondiale come José Carreras, Fiorenza Cossotto, Katia Ricciarelli, Michel Lethiec e Pascal Rogé. È direttore artistico di Ópera na Academia e na Cidade.

Ana Maria Pinto, soprano, docente e compositrice portoghese, si è formata al Conservatorio di Musica di Porto specializzandosi in Oratorio e Lied. Ha collaborato con direttori rinomati come Marc Tardue e Lawrence Foster, e ha realizzato tour internazionali in Sudafrica e Namibia. Ha inoltre recitato nel film "Casanova Variations" con John Malkovich.

Francisca Durão ha iniziato la sua formazione artistica a soli sei anni con lezioni di balletto. Nel 2006 si è trasferita a Buenos Aires per uno scambio accademico, dove si è affermata come bailaora e coreografa nei principali tablaos flamencos della capitale argentina. Dopo 13 anni in Sud America, continua la sua attività di insegnante e performer nel nord del Portogallo e fa parte del corpo di ballo della Companhia de dança Sabor Latino.

Sofia Vaz Silva, regista e fondatrice del gruppo vocale Aeternus Cantabile, si è laureata in Canto Teatrale al Conservatorio Superiore di Musica di Gaia. Ha implementato progetti educativi innovativi che promuovono l'opera come strumento di trasformazione sociale, collaborando dal 2021 con Ópera na Academia e na Cidade nella gestione, produzione e direzione di scena di opere, concerti sinfonici e progetti pedagogici.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it . Per informazioni e prenotazioni contattare: tel. 0171.698388 – 333 4984128 oppure e-mail promocuneo@tin.it .

La rassegna è realizzata con il contributo della Confartigianato Cuneo e della Fondazione CRC.