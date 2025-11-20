Alba, sabato 22 novembre in viale Masera torna “Quartiere in Arte”

Nuovo appuntamento con “Quartiere in Arte. Il mio pezzetto di città” sabato 22 novembre, a partire dalle ore 16, nel salone polifunzionale di viale Masera. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, propone un pomeriggio di attività culturali e creative pensate per le famiglie, ma adatte a tutta la comunità.

Il programma prevede, in apertura, uno spettacolo teatrale del Collettivo Scirò, seguito da una serie di laboratori e spazi interattivi: i giochi da tavolo di Ludo Inc, la scrittura creativa di Reticoli APS, le attività della Cooperativa Alice e del progetto Emmaus, fino al “gioco fuoco” dell’Atelier di TAM.

A chiudere la giornata, una castagnata offerta e il concerto folk del duo Ciat Pitois.

L’evento è realizzato da Associazione Nuove Rotte, Collettivo Scirò e Daniela Febino, con il sostegno del Comitato di quartiere, dell’associazione Nel Viale e del Comune di Alba.