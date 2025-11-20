Verzuolo celebra la Festa degli Alberi insieme alle scuole del territorio

Il Comune di Verzuolo insieme alle scuole alle due frazioni di Falicetto e Villanovetta celebrerà la Festa degli Alberi, domani venerdì 21 novembre. Sarà, come sempre durante questo evento, un’occasione importante per sensibilizzare la comunità sull’importanza del verde e del rispetto dell’ambiente.

Una giornata che invita alla riflessione sul ruolo fondamentale che le piante svolgono nel nostro ecosistema: migliorano la qualità dell’aria, offrono habitat alla fauna e contribuiscono alla bellezza del paesaggio.

L’assessora Simona Olivero sottolinea il significato dell’iniziativa: “Per diffondere e promuovere insieme alle scuole l’importanza del verde: un momento importante per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente insieme alle nostre scuole”.

La festa si svolgerà nel capoluogo e nelle frazioni con tre appuntamenti aperti alla cittadinanza: alle 9,30 a Falicetto, nell’area verde; alle 10,30 a Verzuolo, presso la chiesa di Santa Maria e alle 11,30 a Villanovetta, nel cimitero.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare e condividere questa giornata dedicata alla natura e alla cura del territorio.