La Regione investe 204mila euro nei nidi della Granda, Barbero (FdI): "Un aiuto concreto alle famiglie cuneesi"

«La provincia di Cuneo potrà contare su 204mila euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte per ampliare l’orario dei nidi comunali senza alcun aumento delle tariffe per le famiglie. È una misura che dimostra, ancora una volta, la serietà con cui questa amministrazione regionale sostiene i territori e chi ogni giorno si trova a conciliare lavoro e vita familiare – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federica Barbero. – Per i nostri Comuni significa poter offrire un supporto reale alle famiglie senza dover sostenere costi aggiuntivi. Per le mamme che lavorano, per i genitori che hanno bisogno di maggiore flessibilità, questa è una risposta concreta, non uno slogan».

Nel dettaglio, questi sono i Comuni beneficiari del sostegno regionale con i relativi importi:

Bra, € 33.600

Ceresole d’Alba € 6.160

Cortemilia € 12.600

Cuneo € 41.868

Dronero € 16.800

Fossano € 17.820

Mondovì € 22.400

Savigliano € 36.400

Villanova Mondovì € 16.800

«Ringrazio l’assessore Chiorino per l’attenzione costante ai bisogni delle comunità locali: con questo intervento si rafforzano i servizi educativi, si favorisce l’occupazione femminile e si contribuisce a contrastare lo spopolamento delle aree periferiche – conclude Barbero. – La Regione continua a dimostrare che quando si parla di sostegno alle famiglie e ai territori, Fratelli d’Italia mantiene gli impegni e investe davvero sul futuro delle nostre comunità».