Bagnolo Piemonte, svolta nel bando trentennale per la casa di riposo Ipab “Bertone”

La procedura per l’affidamento in concessione trentennale della gestione della Casa di Riposo “Domenico Bertone” di Bagnolo Piemonte compie un passo fondamentale.

A comunicarlo è il commissario straordinario Francesco Giovanni Seri, dopo la riunione della Commissione di Valutazione di martedì 18 novembre, chiamata a esaminare la documentazione presentata dall’operatore economico partecipante.

“Con grande soddisfazione - ha dichiarato Seri - annunciamo una notizia di assoluta rilevanza: il bando di concessione trentennale ha raggiunto oggi un traguardo decisivo. L’offerta pervenuta è stata giudicata pienamente conforme e coerente con quanto previsto dal bando. Questo rappresenta un passo fondamentale per il futuro del nostro Ente. Nei prossimi giorni saranno svolte le verifiche di rito per giungere all’aggiudicazione definitiva, dopo di che potranno essere condivisi maggiori dettagli”.

La gara, pubblicata il 17 settembre dalla Centrale Unica di Committenza Fossano-Cervere, fa seguito al protocollo d’intesa siglato il 25 luglio e alla delibera a contrarre del 29 luglio.

La scadenza iniziale per la presentazione delle offerte era stata fissata al 20 ottobre, e successivamente prorogata al 31 ottobre.

Il bando prevedeva un canone a base d’asta di 2.950.000 euro, soggetto a rialzo, per l’intera durata della concessione. La procedura era impostata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dal nuovo codice degli appalti.

Il risultato odierno arriva al termine di un triennio di commissariamento da parte di Francesco Giovanni Seri che ha consentito alla struttura di invertire una tendenza pluriennale. “In controtendenza rispetto agli anni precedenti – spiega Seri – per due esercizi consecutivi la struttura ha chiuso i propri bilanci in attivo, segno di un significativo percorso di risanamento economico”.

Parallelamente sono stati realizzati importanti interventi di adeguamento normativo, tra cui l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, oltre alla sostituzione di attrezzature e strumentazioni per migliorare la qualità dei servizi offerti agli ospiti.

“Grazie a questi interventi – aggiunge il commissario straordinario – la Casa di Riposo è oggi pronta ad affrontare una nuova fase della propria storia”.

Il capitolato d’appalto stabilisce una gestione completa dei servizi: coordinamento assistenziale, assistenza infermieristica e tutelare, riabilitazione e mantenimento psico-fisico, animazione, pulizia e sanificazione, lavanderia, manutenzione, nonché ristorazione interna con preparazione dei pasti nella cucina della struttura.

Il gestore dovrà inoltre occuparsi della programmazione dei lavori, della formazione professionale e dell’organizzazione del personale, privilegiando operatori del territorio.

In caso di personale straniero, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana. A carico del concessionario anche tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi.