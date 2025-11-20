Al via il nuovo corso per guardie zoofile LEIDAA a Cuneo

La sezione di Cuneo della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente organizza la seconda edizione del corso di formazione per aspiranti guardie zoofile prefettizie LEIDAA Onlus.

Il corso, che inizierà il 29 novembre 2025 e si terrà prevalentemente on-line, offre a cittadini interessati la possibilità di diventare volontari con il compito di proteggere gli animali e prevenire i reati contro di loro.​

Le guardie zoofile sono figure riconosciute dal Prefetto che, dopo aver seguito il corso e superato l’esame finale, operano come pubblici ufficiali nelle attività di controllo e repressione degli illeciti contro gli animali. Il corso prevede anche una presentazione introduttiva online, in programma per sabato 22 novembre alle ore 14, accessibile a chi richiede informazioni via e-mail o WhatsApp.