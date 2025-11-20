Droga e legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti dell'ITIS Rivoira di Saluzzo

Lunedì 17 novembre le classi prime e seconde degli indirizzi Elettrotecnica e Informatica dell’ITIS Rivoira di Verzuolo, plesso del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, hanno preso parte a un incontro formativo con il Maggiore Comandante della Compagnia di Saluzzo Davide Basso e il Luogotenente Comandante della Stazione di Verzuolo, Roberto Besante, nell’ambito del percorso di Educazione civica dedicato alla prevenzione e alla legalità.

L’incontro, di taglio informativo, è stato incentrato sul tema delle sostanze stupefacenti e ha offerto agli studenti una panoramica approfondita sul fenomeno delle dipendenze. Il comandante ha illustrato non solo gli effetti psicofisici delle principali droghe, ma anche le dinamiche che regolano la loro produzione, distribuzione e diffusione, spiegando come i traffici illegali si adattino rapidamente ai mutamenti del mercato e della tecnologia.

Particolare attenzione è stata dedicata alle conseguenze legali legate al consumo, alla detenzione e allo spaccio, con esempi concreti tratti dall’attività quotidiana delle forze dell’ordine.

Un passaggio significativo del seminario ha riguardato le nuove droghe, spesso nate originariamente per usi medico-sperimentali e successivamente finite al centro di un vero e proprio mercato clandestino. Il comandante ha spiegato come la continua evoluzione chimica di queste sostanze renda più complesso il lavoro degli investigatori e più pericolosa l’esposizione per i giovani, spesso ignari della loro reale composizione.

L’incontro si è concluso con un momento di confronto, durante il quale gli studenti hanno potuto rivolgere domande e chiarire dubbi, mostrando grande interesse per i temi trattati. Un appuntamento che ha offerto strumenti concreti per una maggiore consapevolezza e responsabilità, confermando l’importanza della collaborazione tra scuola e forze dell’ordine nei percorsi di prevenzione.