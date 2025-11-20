Salone dell'Orientamento all'IC Arpino di Sommariva del Bosco: come scegliere la scuola superiore

Dal liceo all’istituto tecnico, dall’agraria al centro di formazione professionale: saranno dodici le scuole superiori cuneesi che presenteranno la loro offerta formativa al Salone dell’Orientamento organizzato venerdì 21 novembre dall’Istituto Comprensivo Arpino di Sommariva del Bosco. L’appuntamento è per le 17 presso la sede di Sanfrè (parte dell’Arpino insieme a Ceresole d’Alba). Qui verranno accolti studenti e studentesse delle classi Seconde e Terze Medie e i loro genitori per l’incontro iniziale con un formatore della cooperativa Orso: sarà lui a illustrare quali siano le alternative, in particolare per i ragazzi e ragazze che all’inizio dell’anno prossimo, ancor prima di aver superato l’esame finale per ottenere la Licenza Media, dovranno scegliere dove proseguire gli studi.

Successivamente, potranno conoscere direttamente corsi, orari, materie, insegnanti negli spazi informativi allestiti nello stesso plesso dai diversi istituti secondari di secondo grado. Saranno presenti il Liceo Ancina di Fossano, l’IIS Arimondi-Eula di Racconigi, l’IIS Cravetta-Marconi di Savigliano, i Cnos-Fap Salesiani di Bra e Fossano, l’IIS Valluri di Fossano, il Liceo Classico Govone di Alba, l’IIS Guala di Bra, il Liceo Da Vinci di Alba, l’IIS Velso Mucci di Bra, l’Apro Formazione di Alba, il Liceo Giolitti-Gandino di Bra.

«Sappiamo quanto sia difficile per ogni nostra studentessa e ogni nostro studente scegliere la scuola superiore – dice Anna Giordana, dirigente dell’IC Arpino -. Per aiutare loro e le loro famiglie in questo passaggio, organizziamo attività di conoscenza del sé e di orientamento fin dalla classe Prima, attività che culminano nel Salone attraverso il quale vogliamo offrire una panoramica completa dell’offerta didattica presente nella nostra zona, così che ognuno possa trovare quale sia più adatta al suo talento».