"Una mattina a scuola" all'ITIS Rivoira di Saluzzo: i ragazzi delle scuole medie scoprono i laboratori tecnici

Venerdì 7 novembre, dalle 9 alle 12, all’ITIS “Rivoira” di Verzuolo “IIS Denina” si è svolto il primo appuntamento del progetto “Una mattina a scuola”, un’iniziativa pensata per far conoscere da vicino le attività laboratoriali e i percorsi di studio dell’istituto.

Una quarantina di studenti provenienti dalle scuole medie del territorio hanno partecipato con entusiasmo alle tre attività organizzate dai docenti delle materie di indirizzo, potendo sperimentare in prima persona cosa significa studiare in un istituto tecnico. Nel laboratorio di informatica i ragazzi si sono cimentati con alcune attività pratiche tipiche delle materie di indirizzo del triennio informatico: Informatica, Sistemi e Reti, TPSIT (tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione). Gli studenti, seguiti dagli alunni della classe quinta, hanno potuto provare la personalizzazione di una pagina web statica, la creazione di un form con la libreria grafica Tkinter di Python e la simulazione di una comunicazione tra un client e un server web con uso del server DNS tramite l’applicativo Cisco Packet Tracer.

Nei laboratori di Elettrotecnica gli studenti hanno poi preso parte ad un laboratorio di programmazione industriale: dopo un’analisi del sistema da automatizzare hanno progettato e programmato un impianto con PLC, curando la logica di funzionamento e la sequenza delle lavorazioni.

L’attività si è conclusa con il collaudo dell’impianto su modellini Fischertechnik, che hanno permesso di osservare in scala reale il risultato del lavoro svolto. Nel laboratorio di fisica, infine, i partecipanti hanno esplorato diversi fenomeni scientifici attraverso esperimenti pratici: la variazione di temperatura di un corpo visualizzata con una termocamera; la distribuzione del campo magnetico di una bobina, la determinazione della costante elastica di una molla, l’analisi della propagazione delle onde nell’ambiente e l’analisi dei fenomeni di attrito su una rotaia ad aria compressa.