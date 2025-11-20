CALCIO SERIE C / Venerdì sera Bra-Pontedera: in palio punti pesanti in chiave salvezza

Il Bra è atteso da un impegno cruciale e importantissimo: domani sera, venerdì 21, i giallorossi ospiteranno allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante il Pontedera, in una vera e propria sfida salvezza.

Fischio d’inizio alle ore 20:30 per la partita inaugurale della 15ª giornata del girone B di Serie C.

Il Bra arriva da due sconfitte consecutive per 1-2, prima con il Pineto in casa e poi, settimana scorsa, con il forte Arezzo in Toscana. Dopo aver affrontato due squadre più attrezzate ora un match, sulla carta, più alla portata per i ragazzi di mister Nisticò che dovranno essere bravi a concretizzare le occasioni che si presenteranno e sfruttare i problemi difensivi dei pisani (quella del Pontedera si è rivelata finora la peggior difesa del girone B con 25 reti subite).

I braidesi dovranno anche limitare i momenti di black-out durante l’incontro, problema che si è verificato più volte recentemente. I giallorossi, probabilmente ancora privi del bomber Ismet Sinani, dovranno provare a strappare punti a una diretta avversaria per riavvicinarsi a quel 15° posto.

Il Pontedera arriva dall’importante successo ottenuto in casa contro la Pianese (2-0 per i pontederesi con i gol di Faggi e Vitali), vittoria preceduta dalla sconfitta sul campo del Guidonia Montecelio. La squadra di Leonardo Menichini proverà dunque a uscire definitivamente dalla zona retrocessione e confermare il risultato di domenica scorsa. I granata, la cui situazione societaria nelle ultime settimane sta facendo parlare parecchio, dovranno però limitare l’attacco piemontese (13° del campionato) per ottenere il bottino pieno.

In classifica i braidesi sono al 17° posto a quota 10, mentre i pisani occupano la 15a posizione (15 punti), prima squadra che attualmente sarebbe direttamente salva.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno leggermente favoriti i padroni di casa con la vittoria a 2.25, successo ospite a quota 3.05.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 252 con telecronaca di Matteo Occhiuto) e su NOW.

La partita sarà diretta da Gianluca Guitaldi di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Angelo Di Curzio di Civitavecchia e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure, quarto ufficiale Simone Gauzolino di Torino e operatore FVS Filippo Pignatelli di Viareggio.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 29, quando i piemontesi faranno visita al Forlì. Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì.