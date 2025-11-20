La Provincia premia gli atleti della Bocciofila Auxilium, protagonisti ai Mondiali Under 18

Prosegue la serie di incontri dedicati a dare il giusto riconoscimento a chi, con impegno e merito, contribuisce a rendere grande la nostra provincia. Dopo la premiazione dell’11 settembre scorso, che ha visto protagoniste le atlete dell’A.S.D. Twirling Carrù – argento ai Campionati Mondiali di Torino con la divisa dell’Artistic Team Italia – lunedì 17 novembre la Provincia ha voluto rendere omaggio agli atleti della Bocciofila Auxilium per le medaglie ottenute con la maglia della Nazionale italiana juniores ai Campionati Mondiali Under 18 disputati a Mersin, in Turchia, dal 22 al 25 ottobre.

A fare gli onori di casa è stato il consigliere provinciale Simone Manzone, in rappresentanza dell’Ente e del presidente Luca Robaldo, che ha incontrato gli atleti insieme ai dirigenti e ai tecnici della società sportiva. Manzone ha ricordato come il compito della Provincia sia anche quello di rappresentare, coordinare e dare visibilità a un territorio capace di ottenere risultati importanti: «Vogliamo restituire orgoglio a questa terra e ai suoi talenti. A voi vanno i nostri complimenti più sentiti e la nostra gratitudine.»

Prima della premiazione, l’addetto stampa dell’Auxilium Fulvio Riccio ha ripercorso gli 80 anni di storia della società, i 17 scudetti conquistati e l’orgoglio di aver organizzato e ospitato campionati del mondo per tutte le categorie dell’attività agonistica. La vicepresidente Michela Perassi ha sottolineato come le bocce non siano solo un divertimento, ma richiedano preparazione, allenamento e dedizione: "I giovani sono il fulcro della nostra attività, ma la nostra Bocciofila può vantare una gamma di praticanti molto più ampia rispetto ad altre realtà sportive, dai 6 agli 85 anni. Questa è la nostra peculiarità. Fiore all’occhiello sono i tre ragazzi che, con la maglia della Nazionale, hanno conquistato due titoli mondiali e una medaglia d’argento".

L’incontro si è concluso con la consegna delle pergamene “per aver dato prestigio e rilievo al nome della Granda a livello internazionale, insieme ai valori autentici dello sport, dell’impegno e della lealtà”. Il consigliere Manzone ha premiato Nicolò Buniva, Campione del Mondo nelle specialità staffetta e coppie e medaglia d’argento nel tiro progressivo, Francesco Costa, Campione del Mondo nella specialità staffetta, e Matteo Macario, Campione del Mondo nella specialità coppie. È stata inoltre consegnata una pergamena collettiva alla società per gli eccezionali risultati conseguiti.