Cuneo, il Panathlon incontra i liceali per Sport e Benessere

Il Panathlon Club Cuneo ha incontrato i ragazzi del Liceo Statale “Edmondo De Amicis” di Cuneo, per parlare di Sport e di Benessere.

Il Panathlon Club Cuneo, con il supporto logistico dell’Ufficio Scolastico Provinciale, sta proponendo una serie di incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, per parlare dell’ “Adolescente e il suo inserimento sociale attraverso lo Sport”.

Le relazioni proposte dal Panathlon Club Cuneo sono state:

Analisi della dichiarazione del Panathlon sull’Etica nello Sport Giovanile, focalizzando l’attenzione sui principi del “Fair Play”, sui “Diritti del Ragazzo nello Sport”, sui “Doveri del Genitore nello Sport” e sul “Comportamento del Tifoso”.

Importanza della interazione tra Famiglie e Associazioni Sportive, al fine di migliorare lo sviluppo psicologico e fisico dei giovani.

Importanza dello Sport come opportunità per “Socializzare” e sensibilizzare i giovani sul rischio del “Ritiro Sociale Volontario” (sindrome di Hikikomori).

Il Panathlon International ha stipulato un accordo di collaborazione con Hikikomori Italia.

La relazione di Bruno Bossi

La “Lotta al Doping”.

Lo Sport come prevenzione di patologie.

Si è iniziato con due sezioni del Liceo Statale “Edmondo de Amicis“ di Cuneo e con la collaborazione delle professoresse Stefania Beretta e Marina Pesce.

L'intervento di Claudio Migliore

Ampio è stato il dialogo con i ragazzi, che hanno instaurato un vivace dibattito coi relatori Carlo Ripa, Bruno Bossi e Claudio Migliore, del Panathlon Club Cuneo.

Tutti i documenti del Panathlon International sono facilmente scaricabili tramite il sito www.panathloncuneo.it dalla pagina “Chi Siamo” o direttamente dal sito del Panathlon International www.panathlon-international.org/index.php/it-it/.