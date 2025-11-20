TENNISTAVOLO / Il quarto turno sorride alle squadre targate TT Mondovì [FOTO]

Una giornata da inserire negli annali del TT Monregalese il quarto turno, caratterizzato dalla prima vittoria del TT M.L.M Mondovì in serie B1 e dai risultati positivi di tutte le squadre della società.

Serie B1 girone B

Si attendeva, dopo tre giornate negative, il primo acuto del TT M.L.M. Mondovì, e la trasferta ad Inverigo, provincia di Como, contro i locali del Villa Romanò, è stata la occasione giusta. Terzetto con il capitano Catalin Negrila Luca Palmarucci e Marco Torta. Inizio sfortunato per Luca Palmarucci che porta Cerea al quinto di una partita molto combattuta, il pareggio arriva con la prima vittoria in campionato di Marco Torta che piega in 4 set Fontana. Un primo vantaggio arriva con Negrila, ottimo 3-0 a Lombardi, il pari di Fontana su Palmarucci è immediato, Negrila replica in 5 set su Cerea, ma ancora i locali impattano con Lombardi in tre set su Torta. Negrila conclude la sua eccellente prestazione con un 3-2 decisivo su Fontana, Luca Palmarucci riscatta le due sconfitte con una vittoria importante su Lombardi in 4 set, che chiude la sfida sul 5 a 3 per i monregalesi. Sabato 22 novembre al Beila sfida con il Vigevano, con possibilità di replicare la bella vittoria di Oggi.

Serie C2

Pronostico rispettato per la compagine del TT Macelleria Gazzera Mondovì che ospitava il TT Torino B, compagine a maggioranza femminile attualmente fanalino di coda. Parte bene Fragolino che in tre set si sbarazza facilmente di Andrea Passuello, il pareggio ospite è di Ginevra Donetti che viene impegnata f ino al quinto da Daniele Sannini. Luca Boscolo allunga in quattro set su Serena Rossati, ma è Passuello a pareggiare in tre set su Basso. Non ha vita facile Fragolino sulla Rossati, e deve chiudere al quinto, più agevole Boscolo 3-0 su Donetti, il quinto punto decisivo lo porta Basso in 5 set sulla Rossati. Macelleria Gazzera in testa a punteggio pieno, 6 punti come Area 172 Savigliano auto ma con una partita in meno. Prossimo impegno a Verzuolo contro A4 Acqua Eva.

Serie D1

Ottimo pari esterno del TT Botta Forni Mondovì in trasferta a Savigliano con ASD Area 172 A. Angela Alessandrini mette avanti gli ospiti con un secco 3-0 a Fiorito, Beatrice Borrello subisce identico punteggio da Taormina, Gigi Beltramo supera Izzo in quattro set e riporta avanti i monregalesi, ma è il quotato Taormina a pareggiare ancora in 4 set su Alessandrini, ci pensa Beltramo a fare l’ottimo terzo punto in 5 set su Fiorito, prima che Izzo pieghi in 4 set Borrello per il 3-3 definitivo. Ora a 4 punti, due dalla vetta, il TT Botta forni sarà ad Isola d’Asti il 20 novembre contro Pinelli 34.

Serie D2

Ormai una splendida certezza la squadra delle nuove leve del TT Monregalese, Il TT Bruno Gomme supera anche un ostacolo insidioso come il TT Barge Calzature Mary. Nonostante la partenza falsa di Bresciano, 2-3 da Coalova, Camperi pareggia subito battendo anch’egli al quinto Camusso. Passano in vantaggio gli ospiti con Viglianco, 3-0 su Evelyn Beltramo. Nuovo pareggio di Camperi, 3-1 a Coalova, si riscatta Bresciano con ottimo 3-2 a Viglianco, capolavoro finale da due punti dello stoico Francesco Mamino che subentra a Beltramo e nonostante il poco allenamento dovuto ad una frattura al polso sinistro, sistema Camusso in quattro set e regala la vittoria ai monregalesi. Secondo posto nel girone H con 5 punti in tre gare, mentre il TT Barge Stravicino che guida con 7 punti ne ha già disputate 5. Venerdì 21 novembre impegno esterno con TT Olmense Nuova Color.

Serie D3

Nel girone L buon pareggio del TT Colonia Agricola in esterna con i TT Olmense San Paolo A. Pessima partenza per gli ospiti, doppio 3-1 di Brignone a La Fortezza e Bosticardo a Kostenko. Riduce Brunetti che sempre in quattro set piega Ivaldi. Si riscatta La fortezza, al quinto su Bosticardo, sembra fatta per i locali quando Brignone supera 3-0 Brunetti, ma Natalia Kostenko porta un prezioso pareggio con un ottimo 3-0 al subentrato Mariotti. Attualmente primi con 6 punti, insieme a Ceva e Area 172 Savigliano auto, riposeranno il prossimo quinto turno, per giocare l’11 dicembre a Savigliano contro area 172 Auto.

Nel girone I doppia vittoria monregalese. Il TT Nuova Giacobba supera 5 a 1 i saviglianesi dell’ASD Area 172 A. Nonostante la falsa partenza di Serra, 0-3 da Bori, le cose si mettono ottimamente per i padroni di casa nelle successive partite, Crucianu e Dragone doppio 3-0 a Di Mantua e Presutti, Crucianu replica su Bori, Serra si riscatta al quinto su Presutti e chiude Dragone sempre al quinto su Di Mantua. Secondi con 7 punti in 5 incontri, avendo già disputato il derby, il 22 novembre saranno ad Alba contro Cantina Sobrero. Vince anche il TT Scatolificio doglianese, 4 a 2 contro il TT Vitattiva la Riviera di Chieri. Andrea Stefanoni bene in 5 set sull’esperto Barone, pari di Arecco Stefano che chiude in 4 set su Ivan Beltramo, Francesco Stefanoni riporta avanti i locali 3-1 su Mondino, subentra La Bua che chiude al quarto su Barone, punto decisivo di Andrea Stefanoni, 3-1 ad Arecco Gioele, che rende vana la vittoria di Arecco Stefano al quinto su Francesco Stefanoni. Con 4 punti, a metà classifica, saranno ospiti dell’Isola d’Asti gelateria Fiorenza venerdì 21.

Serie B femminile

A Livorno le ragazze del TT Zimbardi Mondovì hanno disputato la terza e quarta giornata con la formula del concentramento, una vittoria ed una sconfitta per un bilancio lusinghiero. Sfida iniziale contro Athletic Club, ottimo 4-1 con due vittorie di Alessandrini e di Anna Coates, ininfluente la sconfitta di Valeria Beccaria. Identico punteggio, ma in negativo, l’esito dell’incontro con Gs Regaldi Novara. Unico acuto quello di Anna Coates, doppio KO per Angela Alessandrini e sconfitta anche per Beatrice Borrello.